Abelardo De La Espriella mostró video de cómo son los operativos de la Policía en su Gobierno: “No tendrán tregua”

Las redes sociales del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se han convertido en una de las herramientas más importantes que tiene su Gobierno para divulgar información sobre su estrategia para garantizar el orden público en las diferentes regiones del país.

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Y en medio de esas acciones que ha desplegado la Fuerza Pública, este viernes 18 de septiembre, el mandatario colombiano reveló un video de un operativo que realizó la Policía contra una red que se dedica al apoderamiento ilegal de hidrocarburos. El material deja en evidencia cómo están actuando las autoridades siguiendo sus instrucciones.

“¡Seguimos golpeando las economías criminales! En desarrollo de la campaña militar y policial URANO, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, capturó a siete personas en Aguachica, Ocaña y Ábrego por concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos”, expresó el mandatario colombiano.

También indicó el jefe de Estado en sus redes sociales: “La estructura operaba en San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya y Pailitas. Según la información operacional, coordinaba y financiaba la instalación de válvulas para hurtar hidrocarburos con apoyo del grupo narcoterrorista ELN. Vamos tras sus cabecillas, sus redes y el dinero que financia el terror. ¡No tendrán tregua!”.

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Cabe señalar que este viernes también el mandatario colombiano entregó detalles de otro operativo en contra de estructuras criminales: “¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada! En La Esperanza, Norte de Santander, el Ejército y la Policía capturaron a cinco de sus integrantes, entre ellos alias Miguel, cabecilla de escuadra dedicado a coordinar extorsiones, amenazas y labores de inteligencia criminal contra nuestra Fuerza Pública”.

“Fueron incautados un fusil, tres pistolas, una escopeta, explosivos y abundante munición. Seguimos debilitando sus estructuras y recuperando el control del territorio. ¡Los vamos a acabar!”, puntualizó el presidente de la República en sus redes sociales.