Luís Figo lució camiseta de equipo colombiano y desató locura: la foto es viral

Luís Figo, de odios y amores

“El que decide si voy o no soy yo. Lo tenía todo en el Barcelona, pasarme al Real Madrid me pasó factura. Yo estaba muy tranquilo, aunque al mismo tiempo tenía un deber de cuidar a los que trabajaban conmigo. Pero la decisión la tomo yo, soy el responsable de ello, de mis acciones ”, explicó en 2022, año en el que se lanzó una serie en Netflix sobre el famoso fichaje.

“En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: ‘No es que me vaya a un club de segunda’. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima”, reconoció a The Guardian.