“Lo tenía todo en el Barcelona”: Luis Figo, ¿arrepentido de su paso al Real Madrid?

El traspaso del portugués Luis Figo del Barcelona al Real Madrid ha sido uno de los fichajes más polémicos en la historia del fútbol mundial. Incluso, para muchos, es considerado la mayor traición de la historia en el fútbol español.

El futbolista siempre se mostró tranquilo con su decisión, sin embargo, en la previa del clásico entre los dos equipos este domingo, concedió una entrevista en la que se puede notar una postura diferente en cuanto a su polémica contratación el equipo blanco.

En la entrevista dada al diario inglés The Guardian, Figo asumió su responsabilidad en cuánto a que él fue el que tomó la decisión de aceptar jugar en el eterno rival del Barcelona. No como se dijo en algún tiempo: que los empresarios fueron los que acordaron que se diera la histórica “traición” del portugués.

“El que decide si voy o no, soy yo. Lo tenía todo en el Barcelona, pasarme al Real Madrid me pasó factura. Yo estaba muy tranquilo, aunque al tiempo tenía un deber de cuidar a los que trabajaban conmigo. Pero la decisión la tomo yo, soy el responsable de ello, de mis acciones. La decisión de sacarlos de esa responsabilidad es solo mía. Y un año después dejo de trabajar con mi agente. Por algunas situaciones que surgieron. Dije: OK, asumiré la responsabilidad de nuevo. A partir de ahora, tú tienes tu vida, yo tengo la mía”, afirmó el talentoso exfutbolista.

El mediocampista portugués contó que, si bien dejó muchas amistades en Barcelona, también perdió otras que para él eran importantes en su momento. Además, como es conocido, Figo se ganó el odio de hinchas, periodistas y ciudadanos comunes de la ciudad catalana que hasta el día de hoy le reprochan haberse ido por dinero al máximo rival.

“Tal vez fue bueno porque pensé que eran amigos y no lo eran. Te das cuenta. Cuando pasó, ya no quieren aparecer contigo por cómo se ve en Barcelona. Es complicado, pero lo entiendo. Bueno, no entiendo, pero no me importa. Al final yo tengo un concepto muy fuerte de la amistad, así que te sorprende; sufres porque tienes una relación con personas que crees que son únicas y no resulta así”, agregó el exjugador de Barcelona y Real Madrid.

Figo aceptó que en Barcelona tenía todo, por lo que podría haberse quedado muchas temporadas más en el equipo catalán; sin embargo, para él, ir a Real Madrid era un ascenso en su carrera deportiva y quería ponerse a prueba como futbolista. El portugués hizo entender que no se arrepiente porque no se fue de los ‘culés’ por cualquier oferta, sino que hizo el cambio de ‘vereda’ porque sintió que sería importante para él llegar a un equipo reconocido por contratar a los mejores jugadores como lo es el “merengue”.

“En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: No es que me vaya a un club de segunda. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima. Pudo haber sido una cagada, pero no lo fue, gracias a Dios...”, aseguró el portugués.

Figo, además de protagonizar esta “histórica traición”, fue uno de los volantes más talentosos del mundo en su momento, lo que lo hace ser considerado una de las grandes leyendas del fútbol portugués. El exfutbolista hace pocos meses estrenó una serie sobre su carrera futbolística en la plataforma de streaming Netflix.