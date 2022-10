Video: este sería la apertura de las transmisiones del Mundial Catar 2022

- Foto: FIFA via Getty Images

Resta poco más de un mes para que inicie el Mundial Catar 2022 y los aficionados alrededor del mundo están a la expectativa. La cita orbital, que se celebrará por primera vez en los últimos meses del año, tendrá a 31 selecciones, además de la local, en busca del sueño de ser la mejor y reemplazar al último campeón: la Selección de Francia, que levantó la copa en Rusia hace cuatro años.

En medio de la espera de que ruede el balón en el pequeño país asiático, la Fifa compartió en las últimas horas en su cuenta oficial de YouTube el denominado “tema” del Mundial. El clip, que tiene una duración de poco menos de dos minutos, sería el llamado “intro” con el que comienzan las transmisiones de televisión de los partidos.

El video, que se asemeja al intro utilizado hace cuatro años en el Mundial de Rusia 2018, muestra animaciones de los estadios de Catar, así como imágenes de las banderas de los países clasificados.

Con ustedes, la intro oficial de Qatar 2022, sí la que aparecerá antes de cada partido de la Copa del Mundo.



Hay olor a ambiente mundialista. 🇶🇦🔜 pic.twitter.com/GbVIx1jzY1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 15, 2022

La canción oficial

En marzo pasado, la Fifa dio a conocer la canción oficial que será protagonista en las transmisiones internacionales y los estadios que acogerán el campeonato entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.

Hayya, hayya es el título del tema interpretado por la estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la artista catarí conocida como Aisha, quien le da el toque local a la canción. “Sabes que es mejor juntos”, dice el coro junto a un video que protagonizan los momentos más recordados en la historia de los mundiales.

La composición estuvo a cargo de Trinidad Cardona e incluye ritmos característicos del Medio Oriente, aunque mantiene la esencia latina de quien la escribió con una conexión al reggae y el R&B. La invitación de los tres artistas es a vivir la vida con alegría y olvidarse de lo malo cuando rueda el balón.

“La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh? Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí. Tenemos ese rock and roll, ese ritmo y el blues, sí, sí. Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo”, dice otro aparte de la obra musical.

Hayya, hayya significa ‘vamos juntos’ en árabe y fue incluido como el mensaje de unión que quiere entregar la Fifa ante el mundo, a pesar de las constantes críticas que ha recibido en contra de la violación de los derechos humanos y el reclamo de la comunidad LGBTI por realizar el mundial en un sitio donde no serían bien recibidos.

“Esta canción, que reúne voces de todo el continente americano, África y Oriente Medio, simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, dijo Kay Madati, directora comercial de la Fifa, en el anuncio oficial de la canción.

Davido, otro de los artistas que hacen parte de la composición, aseguró que “al crecer, tuve la oportunidad de visitar muchos países del mundo. Mientras viajaba, me di cuenta de que éramos uno. Somos un pueblo, un mundo. Entonces, cuando me ofrecieron este proyecto, no dudé”.

Aisha, cantante catarí, afirmó que esta es una invitación especial al ser la primera cita orbital que se disputa en Medio Oriente. “Tengo la oportunidad de vivir un momento muy emocionante y me siento honrada de poder presenciar este paso tan importante para mi país. Me sedujo el mensaje de alegría y unión de la canción, que sentimos en cada momento mientras la componíamos”, dijo.