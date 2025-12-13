Este fin de semana, la NFL juega la primera de las 4 últimas fechas que quedan en la fase regular. En Estados Unidos se jugará la fecha 15 del torneo más importante de fútbol americano y así, se permitirá ir definiendo los finalistas, aumentando su ventaja provisional, y, al mismo tiempo, despidiendo de los playoffs a algunos equipos.

Equipos contendientes (candidatos a llegar al Super Bowl)

Los dos equipos que más victorias tienen hasta esta fecha, son los Denver Broncos por la conferencia AFC Oeste, jugando 13 fechas, tras haber tenido ya su jornada de descanso y New England Patriots; hasta este momento, han perdido en 2 ocasiones y han ganado 11 partidos.

Sin embargo, resalta el trabajo de Denver Broncos, que además de tener la mayor cantidad de partidos ganados, tiene una de las defensas más sólidas de la liga. Se enfrentan este domingo 14 de diciembre a Green Bay Packers, que viene de ganar sus últimos 4 partidos, y además, es el primer bicampeón de la competencia, no obstante, en el último partido que jugaron entre sí, Denver Broncos superó 27 - 2 a su rival como locales, en la misma condición que se juega esta fecha.

Green Bay Packers también es puntero en su grupo (NFC Norte) y cuenta con la particularidad de que en la temporada ha protagonizado el único empate en la competencia, finalizando 40 - 40 con Dallas Cowboys, el 28 de septiembre.

New Englad Patriots, se enfrenta como local al Buffalo Bills, que está persiguiéndolo en la tabla de posiciones, en caso tal de que gane, el equipo visitante se coloca a un partido de alcanzar al equipo puntero.

Los últimos finalistas

En 5 de los últimos 6 Super Bowl ha sido protagonista el Kansas City Chiefs, siendo el subcampeón del formato en 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025, no en vano, cuenta con las figuras Patrick Mahomes (considerado por algunos el mejor de la competencia) y el líder Travis Kelce.

Patrick Mahomes y Travis Kelce, jugadores de Kansas City Chiefs | Foto: Getty

A pesar de este contexto envidiable del equipo de Kansas, esta temporada no ha logrado tener regularidad, por el contrario, lleva 6 partidos ganados contra 7 perdidos y no parece ser un candidato para llegar a los playoffs. Se enfrentan este sábado a Los Ángeles Chargers, rival directo de su grupo AFC Oeste.