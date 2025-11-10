Suscribirse

Estados Unidos

Histórico abucheo a Trump en un partido de la NFL quedó en video: ningún presidente había asistido a un juego regular en 47 años

Donald Trump asistió al partido por invitación del propietario de los Cammanders de Washington.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

10 de noviembre de 2025, 12:42 p. m.
x
Los abucheos se dieron mientras el mandatario daba un discurso. | Foto: Associated Press

El presidente republicano, Donald Trump, asistió a un partido de la temporada regular de la NFL en el Northwest Stadium, en Maryland, dejando abucheos del público y una excéntrica llegada al recinto deportivo.

Contexto: Donald Trump celebra la dimisión del director general de la BBC por manipular su discurso “perfecto” ante el Capitolio

Trump viajó el domingo 9 de noviembre a Landover, Maryland, para presenciar el encuentro entre Commanders de Washington y los Lions de Detroit.

En el momento en que la voz del estadio lo presentó, se dieron los primeros abucheos generalizados del público. Estos a su vez crecieron cuando Trump empezó a locutar un discurso relacionado con las Fuerzas Armadas de EE. UU., aunque también hubo algunos aplausos para el magnate.

El mandatario estuvo en un palco con varias figuras importantes de su gobierno y aliados estratégicos de su administración, como el Representante a la Cámara, Mike Johnson, la secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Defensa, Pete Segseth.

La llegada de Trump al partido de la NFL

El aterrizaje del avión presidencial, el Air Force One, fue captado por la Casa Blanca, que lo posteó en redes sociales.

La aeronave sobrevoló a baja altura el estadio en cuestión, causando los primeros rechazos en el público.

Una vez Trump bajó del avión, le aseguró a los periodistas presentes que “¿ha sido el mejor sobrevuelo de la historia? Nadie ha hecho uno así. Son los mejores pilotos del mundo. Dicen que quien pilota el Air Force One es el mejor, y eso es justo lo que acabamos de ver. Fue increíble".

¿Por qué Trump asistió al partido de la NFL?

Medios locales reportan que el presidente fue al encuentro deportivo por invitación del propietario de los Commanders, Josh Harris.

ESPN había informado el sábado 8 de noviembre que el republicano pretende que el nuevo estadio del equipo lleve su nombre, lo que explicaría su presencia.

En Estados Unidos no es común ver a los presidentes de turno en partidos de la fase regular de la temporada de fútbol americano; el último había sido Jimmy Carter en 1978.

Contexto: Donald Trump fue abucheado en la final del US Open: conozca la razón que indignó al público

El show de Trump siguió durante el tercer cuarto del juego, cuando se unió por 8 minutos a la transmisión de Fox con Kenny Albert y Jonathan Vilma.

“Jugaba como tight end, pero no era exactamente fútbol como este. Era un poco más fácil. No era tan duro”, afirmó Trump de forma jocosa.

La asistencia de Trump a eventos deportivos se volvió constante. En 2025 estuvo en el Super Bowl en febrero, el Abierto de Tenis en Nueva York (US Open) y la Ryder Cup de golf.

