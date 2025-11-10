El presidente republicano, Donald Trump, asistió a un partido de la temporada regular de la NFL en el Northwest Stadium, en Maryland, dejando abucheos del público y una excéntrica llegada al recinto deportivo.

Trump viajó el domingo 9 de noviembre a Landover, Maryland, para presenciar el encuentro entre Commanders de Washington y los Lions de Detroit.

NFL crowd boos Trump after he appeared on the giant stadium screen pic.twitter.com/MUUZUGWuWK — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) November 9, 2025

En el momento en que la voz del estadio lo presentó, se dieron los primeros abucheos generalizados del público. Estos a su vez crecieron cuando Trump empezó a locutar un discurso relacionado con las Fuerzas Armadas de EE. UU., aunque también hubo algunos aplausos para el magnate.

El mandatario estuvo en un palco con varias figuras importantes de su gobierno y aliados estratégicos de su administración, como el Representante a la Cámara, Mike Johnson, la secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Defensa, Pete Segseth.

La llegada de Trump al partido de la NFL

El aterrizaje del avión presidencial, el Air Force One, fue captado por la Casa Blanca, que lo posteó en redes sociales.

The most EPIC flyover of the season 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/WYJtg7AHcW — The White House (@WhiteHouse) November 10, 2025

La aeronave sobrevoló a baja altura el estadio en cuestión, causando los primeros rechazos en el público.

Una vez Trump bajó del avión, le aseguró a los periodistas presentes que “¿ha sido el mejor sobrevuelo de la historia? Nadie ha hecho uno así. Son los mejores pilotos del mundo. Dicen que quien pilota el Air Force One es el mejor, y eso es justo lo que acabamos de ver. Fue increíble".

¿Por qué Trump asistió al partido de la NFL?

Medios locales reportan que el presidente fue al encuentro deportivo por invitación del propietario de los Commanders, Josh Harris.

SUNDAY NIGHT FOOTBALL x @POTUS 🔥🏈



President Trump attends the @Commanders game for NFL’s Salute to Service. 🇺🇸 pic.twitter.com/xO9bVAA1XP — The White House (@WhiteHouse) November 10, 2025

ESPN había informado el sábado 8 de noviembre que el republicano pretende que el nuevo estadio del equipo lleve su nombre, lo que explicaría su presencia.

En Estados Unidos no es común ver a los presidentes de turno en partidos de la fase regular de la temporada de fútbol americano; el último había sido Jimmy Carter en 1978.

El show de Trump siguió durante el tercer cuarto del juego, cuando se unió por 8 minutos a la transmisión de Fox con Kenny Albert y Jonathan Vilma.

🚨 WATCH: President Trump’s FULL appearance in the announcer’s booth at the Lions vs. Commanders game



He had some great lines 😂



Going from a McDonald’s worker and garbage man to an NFL sports announcer in just one year, Trump’s proving the American dream is alive and well 🤣 pic.twitter.com/5uECb5h28k — Nick Sortor (@nicksortor) November 10, 2025

“Jugaba como tight end, pero no era exactamente fútbol como este. Era un poco más fácil. No era tan duro”, afirmó Trump de forma jocosa.