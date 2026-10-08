El capitán de la Selección Suiza, Granit Xhaka, verdugo de Colombia en el Mundial 2026 y figura en aquel juego de octavos de final que se definió en penaltis, fue apartado de los recientes partidos de la Nations League de la UEFA tras recibir una dura sanción y una multa por falsificar documentos. Más exactamente, aparecieron unos certificados falsos de vacunación contra la COVID-19 que manchan el nombre del futbolista.

El jugador de 34 años, que milita en el Sunderland de Inglaterra, escribió en su cuenta de Instagram que fue condenado por haber obtenido un falso certificado de vacunación contra la COVID-19. Los castigos ascienden a una multa económica y horas de servicio social.

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El capitán suizo, que reconoció los hechos durante una audiencia ante la fiscalía de Lucerna, encargada de la investigación, recibió por tanto una multa total de 150.000 francos suizos (cerca de 160.800 euros o 180.000 dólares).

“Acepto la decisión y asumo mi responsabilidad”, continuó en su anuncio. “La pena no será ejecutada si no cometo ninguna infracción durante ese período (de prueba). Ya he pagado las costas del procedimiento”.

El exjugador del Basilea, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen y Arsenal, declaró haber estado “preso de la angustia y las dudas” durante la pandemia y “desconfiado hacia las vacunas” para justificar haber recurrido a dos certificados falsos de vacunación durante la pandemia de COVID-19.

James Rodríguez con Granit Xhaka Foto: Getty Images

Debido a este proceso, Xhaka y la Federación Suiza de Fútbol (ASF) acordaron que el capitán no participaría en la última convocatoria de la selección, en la apertura de la Nations League en Europa.

Verdugo de Colombia en el Mundial 2026

Cabe recordar que Granit Xhaka fue titular en el partido del pasado 7 de julio en Vancouver, Canadá. Su presencia en el mediocampo fue algo muy complicado para la Selección Colombia, que nunca pudo estar a su ritmo y el buen volante suizo manejó los hilos del compromiso.

Xhaka estuvo los 120 minutos en la cancha como el capitán de Suiza, además de que estuvo en la lista de cobradores y no falló en su ejecución. Al final, los suizos se quedaron con el triunfo, lo que desató una tormenta en Colombia y muchos daban por terminado el ciclo de Néstor Lorenzo.

Granit Xhaka volante de Suiza, ha sido una de las figuras del equipo europeo. (AP Photo/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Este volante es fundamental en su equipo nacional y se espera que pueda cumplir con las sanciones impuestas por las entidades judiciales de su país y se reintegre a las canchas lo más pronto posible.