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Figura de Liga BetPlay sueña con la Selección Colombia: dejó mensaje que resuena en Lorenzo

Se trata de uno de los jugadores más importantes de Independiente Santa Fe y campeón con el equipo capitalino.

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Redacción Deportes
8 de octubre de 2026 a las 4:04 p. m.
Una de las figuras en Liga BetPlay afirma que su sueño es vestir los colores de la Selección Colombia.
Una de las figuras en Liga BetPlay afirma que su sueño es vestir los colores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

En medio de la renovación que vive la Selección Colombia, el técnico Néstor Lorenzo analiza todas las posiciones. Una de ellas es la de portero, pues aunque Camilo Vargas venía siendo el titular en los últimos años, el estratega argentino viene probando caras nuevas.

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Siempre que se acerca una nueva convocatoria, aparece en el debate el nombre de Andrés Mosquera Marmolejo. El guardameta de 35 años, al servicio de Independiente Santa Fe, destaca con el cuadro cardenal en Liga BetPlay.

¿El arco tricolor ya tiene tres dueños fijos? Andrés Mosquera Marmolejo, fuera de Selección Colombia.
Andrés Mosquera Marmolejo, fuera de Independiente Santa Fe. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, Marmolejo no ha sido llamado por Lorenzo, oficialmente, a la Selección Colombia. Eso sí, el guardameta aún mantiene la esperanza de ser convocado, y así lo reiteró en charla con Medio Tiempo de Win Sports.

Andrés Mosquera Marmolejo sobre la Selección Colombia: “En su momento todo llega”

“Yo soy de los que piensa que todo llega en su momento, y si no se ha dado es porque todavía no es. Soy de los que valoro y respaldo a los que están, y los que están también hacen méritos para ir”, arrancó afirmando Marmolejo en el medio referenciado.

Añadió: “Ahora se arranca un proceso nuevo, con arqueros que venían esperando su oportunidad. Aldair (Quintana) lo esperó mucho tiempo, Kevin (Mier), que estuvo y está ahí otra vez, igual que yo con la ilusión de un día poder estar, pero en su momento todo llega”.

Mosquera Marmolejo tiene procesos formativos con la Selección Colombia. Hizo partes de las categorías juveniles, y hasta compartió convocatorias con un joven James Rodríguez de aquel entonces.

Su llamado sigue en el debate, pero lo cierto es que Lorenzo se acabó decantando por otros tres porteros para la última fecha Fifa de septiembre y octubre: Aldair Quintana, Kevin Mier y Álvaro Montero.

La próxima fecha Fifa será en noviembre de este 2026, y ahí Lorenzo decidirá otra lista de convocados para los partidos de Colombia.