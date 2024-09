Admiten tutela del congresista del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, en contra del CNE por investigaciones contra campaña Petro

Agregó que con esta decisión el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendrá que revisar si efectivamente se está afectando el derecho fundamental reclamado por Landínez. “En estos momentos tenemos que proteger la democracia y es proteger el derecho a elegir y ser elegido”, afirmó el representante a la Cámara. El proceso quedó en el despacho de la magistrada Nubia Ángela Burgos. Cabe aclarar que el hecho de que haya sido admitido no quiere decir que fallen a su favor.

Precisamente, este lunes el tribunal electoral tiene programada una nueva cita para avanzar en esas investigaciones a las 10 a. m., sin embargo, se daría un nuevo plazo y no habría por ahora decisiones de fondo.

Uno de los temas de discusión es que el CNE no está investigando al presidente como tal ya que no tiene esa facultad, sino a la campaña del mandatario, para determinar si se cumplieron todas las reglas electorales para ese proceso, entre ellas, que no se hayan violado los topes de campaña.