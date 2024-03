“Con esto de la Constituyente, el Gobierno decretó el inicio de su fin”

El jefe de Estado dijo el pasado viernes, 15 de marzo, que si sus polémicas reformas no son aprobadas por el Congreso: “ Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente ”.

“No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia (...) Por tanto, si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado, y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el presidente Petro desde Puerto Resistencia, en Cali.