Le dijeron al presidente Gustavo Petro “dictador” y se armó ‘la de Troya’: “le quedó grande concertar y ahora amenaza”

“El presidente Gustavo Petro, siendo candidato, prometió no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que vemos es que Gustavo Petro es un populista, es un misógino, es un dictador ”, declaración que le valió el reclamo de Landinez. “Así es, Heráclito, y esa es mi percepción”, insistió ella.

“Gracias a él hay más mujeres en el Congreso”, insistió Heráclito Landinez. “Si no fuera un dictador no estaría amenazando con una Asamblea Nacional Constituyente, replicó Arbeláez, al recordar que desde el legislativo se intentó concertar con el presidente Gustavo Petro asuntos como la reforma a la saludy el mandatario no quiso. “Él quiere imponer las reformas, es un dictador que ahora nos amenaza con una Asamblea Nacional Constituyente porque ahora le quedó grande concertar”, señaló la congresista.