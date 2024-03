“La personalidad de Petro se ha vuelto muy mesiánica. No parece tener control y está nervioso. Hace cosas que no corresponden”

¿Rompe Petro la promesa de no convocar una Constituyente? ¿Busca una Constitución a su medida para eternizarse en el poder? ¿Sigue Petro siendo un demócrata? ¿O está lanzando el presidente colombiano otro globo de distracción ante los problemas no resueltos por su Gobierno? En todo caso, su propuesta ha generado una gran ola expansiva de escepticismo, a nivel nacional e internacional.

El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder. En las más de tres décadas que han oasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales… https://t.co/BRxPF3qrYZ

La misma Constitución Política de 1991 contempla en el artículo 374 la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, “este es un poder constituyente de carácter originario sobre el que sabe cómo se entra, pero no cómo se sale”, advierte en DW la constitucionalista Liliana Estupiñán Achury, quien cree que Petro estaría desesperado porque importantes reformas de su programa - como las del sistema de salud, la pensional y laboral - no han logrado pasar en el Congreso y “está invocando a la movilización popular porque siente que en la plaza pública recibe el respaldo, sobre todo de la otra geografía; no la de Bogotá ni la de las élites ni la tradicional, sino en la que yo llamo ‘la geografía del abandono’”, explica Estupiñán, también doctora en sociología jurídica e instituciones politicas de la Universidad Externado de Colombia. En las regiones “olvidadas” de Colombia, la palabra Asamblea Constituyente no haría saltar las alarmas como en las ciudades.