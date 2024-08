Así se ‘cocinó’ la elección de Iris Marín en la Defensoría del Pueblo. ¿Juan Fernando Cristo derrotó al petrismo radical?

Lo ocurrido en la elección para la Defensoría del Pueblo, en la que Iris Marín Ortiz logró 170 votos de 186 posibles, tiene varios mensajes políticos que no pueden pasar desapercibidos, en medio de la turbulencia entre el Legislativo y el Ejecutivo por cuenta de las ideas de Petro y sus reformas sociales.

Al margen de esa discusión, Petro calmó las aguas al ternar a tres mujeres experimentadas en derechos humanos. No obstante, Jomary Ortegón y Dora Lucy Arias fueron descartadas por ser cercanas a la izquierda radical del petrismo.

El viernes 9 de agosto, cuando Petro presentó la terna, Marín Ortiz no sumaba un solo voto y su aspiración parecía inviable. Sin embargo, contó con una madrina política: María Fernanda Rangel, cercana a Juan Fernando Cristo y al santismo puro y duro, quien la fue acercando a las bancadas mayoritarias. Ahí se fue configurando la campaña.

En ocho días todo cambió y quedó claro que el Congreso sí puede llegar a consensos cuando no hay imposiciones de la Casa de Nariño. Petro se mantuvo al margen del proceso y por esa razón la bancada del Pacto Histórico se fragmentó y quedó en evidencia que hay dos bandos: la línea moderada, liderada por Heráclito Landínez, y la radical, bajo la batuta de Alejandro Ocampo.

Su colega lo indujo al error y eso dividió aún más al petrismo. Cepeda borró el trino y, en una reunión posterior, Ocampo llegó alterado, a tal punto que casi se va a los golpes con su colega Agmeth Escaf, quien le pidió prudencia, pues no se habían tomado decisiones. “Vino (Ocampo) a ganarnos de camiseta y esto es consensuado”, dijo un representante del Pacto.

Los fundamentalistas quedaron con la herida abierta. Creen que el ministro Juan Fernando Cristo metió la mano para impulsar a Marín y que detrás también estuvo el expresidente Juan Manuel Santos. No obstante, el jefe de la cartera política no hizo apariciones públicas cuando se tocó este tema en las plenarias de la Cámara. Eso sí, la nueva defensora sí tuvo relación con el Gobierno Santos, trabajó en la Unidad para las Víctimas y asesoró al Ejecutivo en la mesa de diálogo con las Farc. Nadie discute su experiencia, pero los radicales se preguntan por qué fue ternada si no conoce personalmente a Gustavo Petro.