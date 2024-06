Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dice que la paz total está fracasando: “La expansión de los grupos criminales es impresionante”

CARLOS CAMARGO: Desde hace varios meses recibí un ofrecimiento por parte de mi universidad, que es la Universidad Sergio Arboleda, para contribuir desde la academia a la superación de tantas dificultades actuales que está viviendo la educación superior. La idea es llegar a contribuir en ese sentido, ellos me extendieron la invitación, pero tenía una fecha de caducidad. Me plantearon ser vicerrector y decidí aceptar. Después de estar varias semanas evaluando y estar conversando con las directivas de la universidad, llegamos a un entendimiento y en los próximos días iniciaré con el propósito de impulsar el observatorio y el doctorado en derechos humanos.

C.C.: No fue tan difícil, ni traumático porque nosotros en la Defensoría del Pueblo logramos implementar todas las acciones, estrategias, tareas y metas que se trazaron. Todo está planificado y el trabajo está diseñado para las doce semanas que restan de periodo constitucional así que no se generará ningún traumatismo ni dificultad. El equipo se mantiene y nuestro plan estratégico institucional ya va llevando a la totalidad del cumplimiento, nuestros planes de acción por delegadas, por direcciones están debidamente cumplidos en un porcentaje superior al 97 por ciento así que las tareas que quedan son puntuales y están listas para ejecutar.

C.C.: Porque las cifras no mienten y no pueden ser desvirtuadas. Mire, por ejemplo, el aumento del secuestro, el aumento del reclutamiento forzado, el aumento de la siembra y contaminación del territorio a través de minas antipersonal, el aumento de los homicidios, el aumento de masacres, el aumento del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades. Todo eso se presenta donde hacen presencia los grupos armados ilegales. En 2024, según el informe de la Defensoría del Pueblo, tenemos 125 casos de reclutamiento forzado, dentro de los cuales, encontramos que el 80 por ciento se hacen en el departamento del Cauca. Hemos dicho que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son reclutados en el Cauca. Y claramente en este tema existe un subregistro muy grande.

C.C.: No lo estoy diciendo hoy, lo he dicho antes y lo reafirmó con ocasión de que próximamente se va a realizar la COP16 en Cali. Nosotros lo advertimos por las amenazas y los factores de riesgo que hay en esa ciudad y en las 20 localidades del distrito. Este tema lo vengo diciendo desde 2022 en la alerta temprana 01 y en ese momento nos trataron a nosotros de alarmistas.

C.C.: Aprovecho la pregunta para hacer un nuevo llamado al Gobierno Nacional porque he visto al alcalde Alejandro Eder y a la Gobernadora Dilian Francisca Toro, muy pilas con el tema, pero el Ejecutivo debe tomar todas las acciones necesarias, pertinentes y preventivas para garantizar el libre desarrollo de la este certamen internacional en la ciudad de Cali. Repito, desde 2022 emitimos una serie de riesgos y recomendaciones por los problemas, pero hemos visto que el Gobierno Nacional ha tenido un bajo cumplimiento en el cumplimiento de las recomendaciones por estas alertas tempranas. Si no las atienden, podríamos correr el riesgo de que esto se traduzca en hechos lamentables. Por eso el llamado que hacemos es a que los distintos niveles de la administración, pero sobre todo el Ejecutivo, tomen cartas en el asunto y se atiendan las recomendaciones para lograr prevenir, mitigar y contener esa serie de riesgos. Es importante que el Gobierno Nacional recorte la ventaja que nos han tomado los grupos armados ilegales. Cali está sitiada por los grupos armados ilegales, lo de Jamundí y Tuluá es muy grave. Entonces por esa importante cumbre, deberían tomar todas las medidas del caso y anticipadamente.

El otro tema es que el cese al fuego bilateral con las distintas estructuras armadas ilegales no está sirviendo. No tuvo eficacia la declaratoria de suspensión de la medida en tres tres departamentos porque hemos demostrado que los actores armados ilegales están en casi todo el territorio nacional. No pueden venirle a los colombianos con el cuentecito de que están suspendiendo el cese bilateral en tres departamentos del suroccidente del país, donde hemos visto que las estructuras armadas ilegales se han venido expandiendo y consolidando. Uno de los mejores indicadores de que esto existe es el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades.

C.C.: La verdad frente a los comentarios de quienes no me quieren, no respondo con palabras ni entro en la confrontación. Nuestro trabajo es medible, se ha visto traducido en hechos y en acciones concretas. No aspiro a que estas personas hablen bien de mi, pero deben ser objetivos con el trabajo de la Defensoría del Pueblo porque es una institución donde hay más de 2.600 funcionarios en todo el país y 4.300 defensores públicos. Lo que sí no acepto, bajo ninguna circunstancia, es el desconocimiento del trabajo que hace este grupo de personas que sudan la camiseta, ese chaleco azul y donde tienen y gozan de toda la confianza de las comunidades en el territorio nacional, sobre todo, en las comunidades más vulnerables.