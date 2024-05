El ELN seguirá secuestrando, Otty Patiño incumplió su palabra y el Gobierno Petro cedió a la guerrilla

Sin embargo, ha llamado la atención que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, no haya asistido a esta firma del acuerdo y que no haya cumplido su palabra, ya que el pasado 20 de mayo dijo: “Nuestra delegación en Caracas no firmará acuerdos que legitimen a una representación que no cumple con lo pactado y sigue permitiendo el horror del comercio de seres humanos rechazado de manera enfática por la humanidad”.