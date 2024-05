Tragedia: 550 personas han sido asesinadas en Arauca durante el Gobierno Petro. ELN y disidencias libran una guerra sangrienta

Arauca es el único departamento de Colombia donde en todos sus municipios hay guerrilla, en este caso del ELN y las Farc, que mantienen una sangrienta disputa por el control territorial. En esa zona del país la palabra paz no existe y desde enero de 2022 se vive una intensa guerra entre los grupos criminales. Los habitantes de la región viven con miedo, los extorsionan, están controlados por la delincuencia, los alcaldes y el Gobernador no pueden hacer nada porque también serían asesinados.

Se respetaban, eran pocos los enfrentamientos, mientras las Fuerzas Militares los combatían para que no estuvieran cerca de la zona rural. Todo eso se fue perdiendo y el ELN se apoderó de todo el territorio. Ahora, las disidencias, que a la larga son las mismas Farc, quieren volver a controlar algunos municipios y por eso se están matando entre ellos y de paso a civiles que están cansados de vivir sometidos. Esta situación se intensificó desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y con la aplicación de la llamada ‘paz total’, las masacres son casi que a diario.

Al comunicador lo han amenazado varios frentes del Estado Mayor Central de las Farc, al mando de alias Mordisco y del ELN, y lo han presionado organizaciones sociales del departamento para obligarlo a cambiar su parrilla informativa y exponer solo lo que ellos quieren escuchar. Son pocos los que deciden alzar su voz como Carreño. El excandidato a la Gobernación de Arauca Manuel Pérez y algunos dirigentes no se han dejado presionar por las guerrillas, pero sienten temor porque tienen la certeza de que en cualquier momento los pueden matar.

“La fuerza pública hace lo humanamente posible, pero en un municipio donde hay 10 o 15 policías, pues no se puede enfrentar a la delincuencia”, dijo un habitante de la zona. A pesar de ser uno de los departamentos más complicados en materia de orden público, no hay más de 850 policías en toda la zona y no hay una cifra exacta sobre el número de militares. “Los contraguerrillas se acabaron y la tropa está desmoralizada”, contó Carreño. En la Policía hay otra situación y es que muchos llevan más de 10 años en la región, y han pedido el traslado, pero se les ha negado.