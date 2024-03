Atención: ELN secuestró a reconocida ganadera de Tame, Arauca; familiares piden que su vida sea respetada

Los horrores del ELN mientras hablan de paz

Él tiene 22 años e ingresó hace cuatro años al ELN engañado por una falsa motivación económica. “Nos engañaron, porque aquí no nos pagan. Eso lo dicen al principio, pero cuando uno entra, lo primero que le advierten es que ya les pertenecemos, que nuestras vidas les pertenecen y no podemos desertar. Hay días que lloraba porque no quería estar allá, pero tampoco me podía ir, me amenazaban con matar a mi familia si me fugaba”, añade.