SEMANA revela el peligroso acuerdo que se rompió entre indígenas y disidentes de las Farc en Toribío y que desató una guerra

Ellos dicen que son cuidadores de nosotros, pero son unos cobardes, no son familia, no son nada”. Con estas contundentes palabras, Francy Liliana Ascué les respondió a los criminales de las disidencias de las Farc que asesinaron el pasado sábado a su abuela Carmelina Yule. Esta veterana guardia indígena dio la vida para evitar que la estructura Dagoberto Ramos, que recibe órdenes del sanguinario Iván Mordisco, se llevara reclutado a un adolescente en zona rural de Toribío, norte del Cauca.

La valiente joven se inclinó en el ataúd de Carmelina, velada en la vereda La Bodega el pasado miércoles, y allí sentenció: “A la gente que le hizo esto les digo que son unos cobardes al dispararnos a nosotros, que no teníamos armas. Son unos simples señores que dicen ser nuestros cuidadores, pero mentiras, ellos no son familia, no estoy de acuerdo con la guerra que ellos han ocasionado contra nosotros (...). Mataron a mi abuela, pero hoy nacen muchos más guardias indígenas, ella nos encaminó a este proceso y ahora más que nunca vamos a seguir adelante. Y así nos amenacen de que si nos ven con chalecos y pañoletas de la guardia nos van a matar, pues bien puedan, vengan y mátennos a todos, pero nosotros vamos a seguir luchando”, dijo.