Presidente Petro, desde Arauca, volvió a agitar su discurso: “Hay que elegir otro gobierno progresista, no debemos perder tiempo”

No es la primera vez que el presidente de la República, Gustavo Petro, hace referencia al escenario después de terminar su Gobierno en 2026, desde Arauca, en una agenda regional, volvió hacer referencia a ese aspecto puntual.

En esa región del país, en el evento sobre la Política de Industrialización Solidaria con productores de cacao, el mandatario colombiano señaló de frente que se debe elegir otro gobierno progresista, y según él, “no hay que perder tiempo”.

“Los países adelantados en su agricultura lo que hacen es industrializar sus productos, pero aquí vienen los bemoles y es la discusión que quiero que establezcamos y no podemos quedarnos discutiendo, hay que tomar decisiones, porque si no ahí pasa el Gobierno y se acabó, pues hay que elegir otro gobierno progresista, pero no debemos perder tiempo”, sostuvo Petro.

Y avanzó: “A ver si uno mira el mundo capitalista de Colombia donde hay capitalismo porque en Colombia hay mucho feudalismo hay esta esclavitud, pero ahí donde hay capitalismo uno puede ver pasó con la cerveza entonces los campesinos producían cebada en Boyacá sobre todo y estaba la factoría de Bavaria no quiero criticarlo, pero fue así en el pasado entonces que hacían los campesinos venderle la cerveza a la factoría de Bavaria que era de un señor muy poderoso ya no está aquí y la Bavaria ya pertenece a unos extranjeros de Sudáfrica creo”.

Petro le teme a que Colombia elija a una o un “Milei” en 2026. Presidente dio una orden: “Tenemos que volver a ganar… la oligarquía no saca a Petro”

Cabe recordar, que en una agenda regional que adelantó el presidente Gustavo Petro en San Pablo, en el departamento de Nariño, el mandatario colombiano agitó su discurso y destapó su temor sobre la llegada de un Milei cuando termine su ‘gobierno del cambio’ en 2026.

El jefe de Estado manifestó en el evento público del pasado 7 de marzo que la eventual translación de gobierno debe ser con otra fuerza progresista, no inclinada hacia la oligarquía.

“No solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían ‘fuera Petro’. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”.

Y avanzó en su discurso: “Ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo, eso fue lo único que hicieron, nueve años y todavía no empieza, pero aquí no podemos cometer ese error, aquí tenemos que crecer aún más organizada y en número para que sea contundente el triunfo del pueblo”.

“Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional. Pero dos no es suficiente, la oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir y no se puede equivocar”, insistió el jefe de Estado.