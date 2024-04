“Petro quiere una Constituyente de bolígrafo, como lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es un aspirante a tirano y dictador”

“Insiste en la tesis teórica del poder constituyente y dice que lo va a convocar, pero no dice por qué medios, dando énfasis en el fondo y no en la forma (...). Eso se llama violar la ley y violar la Constitución”, comentó.

“Lo que está planteando es esta misma retórica que hemos escuchado, desgraciadamente, en Venezuela. Casi que con los mismos conceptos, los mismos términos, para dar un golpe de Estado, eso es lo que quiere el presidente (...). Él no respeta la separación de los poderes, es un antidemócrata y sí, es un aspirante a tirano y a dictador ”, expresó el líder de Salvación Nacional en Vicky en Semana.

Con la idea de una Constituyente también se ha hablado sobre una eventual reelección de Gustavo Petro. Para Landínez, congresista del Pacto Histórico, este temor es infundado: “El presidente es un demócrata y yo le creo (...). Él ha manifestado previo a la elección como presidente y, posteriormente, ya posesionado. Él no va a buscar la reelección . Él lo ha manifestado en público y en privado, que está para cumplir la Constitución y la ley.

“El representante (Landínez) y Petro juegan con candela, juegan con la invocación a la anarquía, juegan con desconocer que no hay vacíos constitucionales como los pudiese haber habido en la Constitución de 1886, invocan supuestas jurisprudencias (...). Me parece que es absolutamente ilegal, inconstitucional y delictual. Uno no puede, como cabeza del poder Ejecutivo, invocar la violación del orden constitucional que juró defender al momento de tomar posesión del cargo”, concluyó Enrique Gómez en el espacio de Vicky en Semana.