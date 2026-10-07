Colombia comprará un dron letal Reaper a Estados Unidos, según el coronel (r) Carlos Soler

De acuerdo con el coronel (r) Carlos Soler, experto en temas de seguridad y defensa, Colombia le comprará a Estados Unidos un dron Reaper.

“El apoyo que vamos a recibir es de cuatro Reaper, tres prestados, en una especie de comodato de uso, con todas sus capacidades, y uno adquirido por Colombia”, manifestó el oficial en retiro.

Así mismo indicó que “el tema es de las capacidades tecnológicas que tienen los drones, son muy necesarios, pero son puntos de reserva”.

Explicó el coronel que la presencia de los equipos norteamericanos no violará la soberanía nacional, por lo que no se requeriría permiso del Congreso de la República para operarlos en el país.

“Hacen seguimiento, tienen persistencia, confirmación de blancos, tienen capacidades de estar entre 36 y 76 horas para estar en un sector y capacidad letal”, manifestó el coronel Soler.

Colombia compraría un dron Reaper a Estados Unidos. Foto: Redes sociales

“De los cuatro equipos, Colombia va a comprar uno. Salió la información del Comando Sur de los Estados Unidos. Uno va a ser adquirido con recursos colombianos, y esto viene con transferencia de tecnología”, explicó el coronel Soler.

Es de anotar que los Reaper han sido claves en la guerra que ha sostenido en los últimos años Estados Unidos en Oriente Medio.

El despliegue de estos equipos ha permitido neutralizar a cabecillas de organizaciones consideradas como terroristas por parte de los Estados Unidos.

Dentro del listado hay varias colombianas como el ELN y el Clan del Golfo, estructuras que han sido denominadas por el presidente Donald Trump como terroristas y que deben ser atacadas con toda letalidad.

Así será la llegada del Reaper, el dron letal de EE. UU. a Colombia Foto: Así será la llegada del Reaper, el dron letal de EE. UU. a Colombia

“Esto es muy avanzado. Tiene capacidades de identificación, de termocalor; puede decir en la maleza cuántas personas están con armamento, puede hacer seguimiento electrónico y puede ser orientador de las tropas en terreno, estos equipos van a desequilibrar la guerra”, señaló Soler.