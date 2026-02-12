Confidencial

Tumban investidura de concejal en Boyacá por actuar como abogado en procesos ante entidades de Villa de Leyva

Óscar Guerrero López, elegido para el periodo 2024 - 2027, también tiene una investigación en la Procuraduría.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 9:01 a. m.
Imagen de referencia de Villa de Leyva, Boyacá.
Imagen de referencia de Villa de Leyva, Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

En fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la pérdida de investidura del concejal de Villa de Leyva, Óscar Guerrero López, por actuar al mismo tiempo como abogado ante procesos que se adelantaban en las Inspecciones de Policía y la Dirección de Movilidad del mismo municipio.

La Sala Plena de ese tribunal expuso en la decisión: “Decretará la pérdida de investidura del demandado, por violación al régimen de incompatibilidades, consistente en el ejercicio simultáneo de las condiciones de concejal y apoderado de terceros. En concreto porque, desplegó actividades que implicaron el ejercicio de actuación procesal efectiva como apoderado”.

Gobernadores se reúnen en Villa de Leyva: estas son las claves de la cumbre Federación de Departamentos

Asdrubal Sotelo Cortés, el autor de la demanda, argumentó que el concejal Guerrero conocía el reglamento interno del municipio, sabía del régimen de incompatibilidades y así se mantuvo como apoderado de varios procesos en Villa de Leyva.

La decisión del Tribunal de Boyacá se dio días después de que la Procuraduría también le abrió una investigación disciplinaria al concejal Óscar Guerrero por este mismo episodio; presunta vulneración al régimen de incompatibilidades e inhabilidad, como actuar como abogado en procesos ante entidades del mismo municipio que representa políticamente.

