Tumban investidura de concejal en Boyacá por actuar como abogado en procesos ante entidades de Villa de Leyva

En fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la pérdida de investidura del concejal de Villa de Leyva, Óscar Guerrero López, por actuar al mismo tiempo como abogado ante procesos que se adelantaban en las Inspecciones de Policía y la Dirección de Movilidad del mismo municipio.

La Sala Plena de ese tribunal expuso en la decisión: “Decretará la pérdida de investidura del demandado, por violación al régimen de incompatibilidades, consistente en el ejercicio simultáneo de las condiciones de concejal y apoderado de terceros. En concreto porque, desplegó actividades que implicaron el ejercicio de actuación procesal efectiva como apoderado”.

Asdrubal Sotelo Cortés, el autor de la demanda, argumentó que el concejal Guerrero conocía el reglamento interno del municipio, sabía del régimen de incompatibilidades y así se mantuvo como apoderado de varios procesos en Villa de Leyva.

La decisión del Tribunal de Boyacá se dio días después de que la Procuraduría también le abrió una investigación disciplinaria al concejal Óscar Guerrero por este mismo episodio; presunta vulneración al régimen de incompatibilidades e inhabilidad, como actuar como abogado en procesos ante entidades del mismo municipio que representa políticamente.