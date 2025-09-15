Con sus propios carros, sus sedes educativas y casi 5.000 millones de pesos, tendrá que responder una academia de conducción que, en el departamento de Boyacá, se dedicó a tramitar licencias de conducción chimbas.

El asunto era fácil, quien tenía necesidad de un pase de tránsito, no tenía que pagar el curso, cumplir con las horas de clase tanto teórica como práctica, ni mucho menos saber manejar. En esta academia de conducción bastaba con tener el dinero suficiente y de un plumazo tenía su licencia de conducción.

Academias de conducción en Villa de Leyva y Samacá (Boyacá) que fueron objeto de extinción de dominio. | Foto: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Según informó la Fiscalía, “academias de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) servían como fachada para la expedición fraudulenta de certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación que contempla la ley, como la intensidad de horas de clases teóricas y prácticas”.

Por estos hechos fueron capturadas e individualizadas siete personas en noviembre del año pasado. Sin embargo, con el avance de las investigaciones sobre esta red de tramitadores de licencias de conducción fraudulentas, también fueron detectados los bienes que se usaron para cometer el ilícito y les impusieron medidas de extinción de dominio.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos”, advierte la Fiscalía en un comunicado.