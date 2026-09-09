Evacúan a 21 uniformados de El Carmen, Norte de Santander, luego de que el ELN destruyera subestación de Policía; alcalde clama por ayuda

José Reinel Contreras Yaruro, el alcalde de El Carmen, el último municipio del Catatumbo, le confirmó a SEMANA un hecho que hace mucho no se vivía en Colombia: durante la madrugada de este miércoles, 9 de septiembre, los 21 uniformados de la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito tuvieron que ser evacuados.

Según dijo el funcionario, que se mostró bastante preocupado, esa edificación fue blanco de feroces atentados este año, pero los dos más graves fueron el pasado viernes y el lunes en la noche, que dejaron en ruinas esa infraestructura.

Este miércoles, cuando se despertó, la comunidad le informó que durante la madrugada, en helicópteros, las 21 unidades policiales con las que contaba habían sido evacuadas.

Evacúan a 21 policías de El Carmen, Norte de Santander, por ataques del ELN que destruyeron la subestación. Foto: Redes sociales

El corregimiento de Guamalito es importante en esa zona de Norte de Santander, dijo el Alcalde, porque es la puerta de entrada y salida hacia del departamento del Cesar; cuenta con unos 3.000 habitantes y es incluso más grande que la cabecera municipal de El Carmen, donde viven unas 2.500 personas, para un total de 15.000 habitantes.

Además, porque ha sido blanco reiterativo de los ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“No hemos descansado de la violencia, en lo que va del año en El Carmen llevamos unas 20 afectaciones, el viernes fue atacada con drones esta subestación de Policía”, explicó.

El atentado fue similar al ocurrido en el batallón de infantería de Ocaña, que cobró la vida de un capitán y dos soldados profesionales.

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“Fue un ataque en enjambre con drones y con fusilería, tanto aéreo como en tierra, siendo atacados los muchachos que estaban en Guamalito. Fueron evacuados el sábado, llegó un nuevo refuerzo de la Policía y fueron atacados nuevamente el lunes en la noche”, indicó el funcionario.

Ese atentado del lunes dejó la subestación inhabitable, en ruinas, como si un terremoto la hubiera destruido. “No había las condiciones mínimas de habitabilidad en la estación de la Policía”, señaló.

Por eso, los 21 uniformados fueron evacuados. El problema, le dijo a SEMANA el mandatario local, es que ahora se sienten desprotegidos, pues el Ejército tampoco está en ese territorio.

“Estamos pasando de castaño a oscuro, no tenemos ningún refuerzo del Ejército y el corregimiento está desprotegido, sin ningún tipo de fuerza pública y eso eleva la preocupación”, contó luego de salir de un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron autoridades locales y departamentales.

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Tan grave es la situación, que el alcalde, que cuenta con un esquema de seguridad de dos escoltas de la UNP y uno de la Policía, tuvo que sacar a su familia del pueblo por temor a que le hagan algo.

“Y mi escolta asignado por la Policía, por obvias razones, no puede ni entrar al municipio”, expresó.

“Lo más importante es elevar la petición al Gobierno nacional: que revise y volteen la cara a Guamalito, sabemos que las capitales son importantes, pero aquí también somos importantes. Somos el único municipio de la parte norte del Catatumbo que apoyó al actual presidente, creemos que eso hace parte de las retaliaciones”, explicó.

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El patrón, según lo señalado, es similar al ocurrido en Algeciras, donde el terror fue sembrado por las disidencias en esa población.

En El Carmen, según datos de la Registraduría, votaron por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo 4.082 personas, y por Iván Cepeda y Aida Quilcué, 2.179.