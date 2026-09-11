La extraña citación de Ape Cuello para conformar una comisión que ya fue elegida: esta es la historia

Un particular hecho llamó la atención en el Congreso y tiene que ver con una extraña citación que realizó un congresista al que se le conoce en varios sectores políticos por su cercanía con el petrismo.

Se trata del representante a la Cámara Ape Cuello, quien realizó una citación para confirmar una comisión que ya fue elegida, la cual obedece a los integrantes de la Comisión Inerparlamentaria de Crédito Público.

Documento suministrado a SEMANA Foto: Documento suministrado a SEMANA

De acuerdo con un documento, se estableció la citación para el próximo 16 de septiembre en sesión ordinaria, en el marcó “del primer periodo de la legislatura del 20 de julio de 2026 al 20 de junio de 2027″.

Pero al parecer el congresista Ape Cuello no recuerda que el pasado 25 de agosto ya se realizó esa elección.

“En atención al asunto de la referencia, de manera comedida me permito informarle que, en Sesión Ordinaria de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes, llevada a cabo el dia martes 25 de agosto de 2026, y dando cumplimiento a los articulos 64 y 65 de la Ley 5ª de 1992, fueron elegidos como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, los Honorables Representantes que relaciono a continuación:

1. MARÍA CAMILA SALAS SALAS

2. HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO

3. SANTIAGO CASTRO GÓMEZ”, dice un documento conocido por SEMANA.

Documento suministrado a SEMANA Foto: Documento suministrado a SEMANA

Y agrega: “De igual manera, respetuosamente me permito manifestarle, que en cumplimiento del artículo 2° de la Ley 2267 del 22 de julio de 2022, fueron designados como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, los dos (02) Honorables Representantes pertenecientes a las Circunscripciones Transitorios Especiales de Paz - CITREP y que forman parte de esta Celula Congresional:

1. KAREN JULIANA LÓPEZ SALAZAR

2. JORGE RODRIGO TOVAR”.

El pasado 29 de julio, en la Comisión Tercera de la Cámara fue elegido el representante conservador Ape Cuello como presidente de esa corporación.

Lo particular es que el congresista fue una de las figuras clave en el Congreso para que el exmandatario Gustavo Petro lograra tramitar su agenda.