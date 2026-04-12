“A Sergio Fajardo ya no le dan las cuentas para ser presidente”: Angelino Garzón envía contundente mensaje al candidato

En siete semanas los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo presidente de Colombia, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño que reemplazará a Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2026.

En la tarjeta electoral hay 13 aspirantes presidenciales, de los cuales solo tres, según las encuestas, tiene una opción real: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

En cuarto lugar aparece Sergio Fajardo, pero con una diferencia muy amplia por lo que muchos sectores consideran que ya está por fuera de la contienda y que será la tercera vez que no logre su objetivo presidencial.

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El exvicepresidente Angelino Garzón, en entrevista con SEMANA, habló de toda la campaña presidencial, de Gustavo Petro, de Juan Manuel Santos, de Roy Barreras, del país y de Sergio Fajardo.

Sobre Fajardo aseguró que es una persona que tiene todas las calidades para ser presidente de Colombia, pero que su tiempo ya pasó y que él debería darse cuenta de eso por el bien de Colombia.

"El candidato que yo más admiro de todos es Sergio Fajardo, pero él tiene que trabajar mucho más lo que es una opción de centro. Se quedó en el discurso del pasado: que es el mejor, que fue el mejor gobernador, que fue el mejor alcalde. Y uno no puede vivir del pasado; uno tiene que vivir del presente y del futuro", dijo Garzón.

Y como su respaldo presidencial será para la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, Garzón le envío un mensaje a Fajardo de cara a la primera vuelta presidencial. “Lo mejor que puede hacer Sergio Fajardo es sentarse a dialogar con Paloma Valencia y construir un acuerdo con ella”.

El exvicepresidente cree que Valencia es una mujer que puede conquistar el centro y que Fajardo podría trabajar con ella sin problema alguno por el país.

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“A Sergio Fajardo ya no le dan las cuentas para ser presidente de la república, a pesar de que es un hombre con muchos méritos personales y académicos. Fajardo no puede seguir siendo prisionero de los egos ni del pasado. Le reitero que cuando uno es servidor público tiene un deber de hacer bien la tarea de gobierno. Fajardo sería una gran ayuda para Paloma Valencia en el futuro, en los temas educativos, en los temas de la ciencia, si ella llegara a ser la presidenta de Colombia", finalizó.

El 28 de abril en la ciudad de Cali, Angelino Garzón liderará un encuentro político en donde estará Paloma Valencia y se buscará que la ciudadanía de esa zona del país se sume a la campaña de la aspirante del Centro Democrático.