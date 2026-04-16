Diálogo entre diferentes con Paloma Valencia

Por iniciativa de un grupo de personas de la diversidad política y social, así como de destacadas organizaciones sociales nacionales, como la Confederación General de Trabajadores Democráticos e Independientes (CGT) y la Confederación de Trabajadores Unitarios (CTU), el próximo 28 de abril, en la ciudad de Cali, a partir de las 9 de la mañana en uno de los auditorios del hotel Spiwak, se llevará a cabo un diálogo directo con Paloma Valencia, actual candidata a la Presidencia de la República de Colombia.

Este tipo de ejercicios democráticos, que valoro desde mi experiencia como exvicepresidente de Colombia y exgobernador del Valle del Cauca, deben servir para que todos los candidatos y candidatas —no solo a la Presidencia, sino también a otros cargos de elección popular— escuchen de manera directa, abierta y sin prevenciones lo que la ciudadanía urbana y rural espera de su gobernabilidad y de sus compromisos de gobierno.

Los diálogos francos y directos son fundamentales. Permiten comprender mejor los problemas reales de la población y orientar las propuestas hacia lo esencial: gobernar tiene sentido si se hace con sentido humano, poniendo en el centro a las personas, especialmente a los niños y las niñas.

En este encuentro, será clave conocer los compromisos éticos de la candidata frente a la corrupción, el despilfarro y la violencia; su visión para enfrentar las profundas desigualdades sociales del país; su postura frente a la crisis ambiental, y su determinación para impedir que intereses indebidos continúen viendo al Estado como una fuente de beneficio particular.

Sin desconocer todos los procedimientos que en materia de seguridad se van a realizar con motivo de dicho evento, reitero mi invitación a todas las personas de la diversidad política y social para que, el 28 de abril, con su participación activa, contribuyan a fortalecer el debate democrático y a consolidar una propuesta de país incluyente, más justo y reconciliado.

Conviene recordar que las elecciones presidenciales en Colombia se desarrollan en dos momentos, como en el fútbol: un primer tiempo que culmina el 31 de mayo, y un segundo tiempo —de ser necesario— entre el 1 y el 21 de junio, en el que competirán quienes obtengan las dos mayores votaciones.

En ese contexto, y sin desconocer los méritos de los demás candidatos y candidatas, considero, con respeto y sentido de objetividad, que la mejor opción para el presente y futuro del país es la fórmula integrada por Paloma Valencia a la Presidencia y Juan Daniel Oviedo a la Vicepresidencia, tanto en la primera como en la eventual segunda vuelta.

Finalmente, más allá de los resultados del 21 de junio, y como la vida continúa, Colombia deberá seguir adelante. Por ello, será deseable y conveniente para el país que todos —los demás candidatos y candidatas, y en especial quien resulte elegido presidente o presidenta de la República—, unidos en la diferencia, sigamos trabajando por una Colombia libre de corrupción, despilfarro y violencia, reivindicando siempre que la democracia tiene sentido si primero son las personas, empezando por los niños y las niñas.