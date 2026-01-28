Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

En los últimos días se ha presentado una polémica en el país por cuenta de unas vallas del Pacto Histórico donde usan la imagen del presidente Gustavo Petro para invitar a los colombianos a votar el próximo 8 de marzo.

Además, en las piezas publicitarias se habla del incremento del salario mínimo y de la reducción salarial de los congresistas. Por esa razón, desde el Centro Democrático anunciaron acciones en contra del Pacto Histórico y del presidente Gustavo Petro.

La activista Alejandra Cifuentes aseguró que hay una participación en política por parte del mandatario que debe ser investigada.

“Denunciamos a @petrogustavo por participación indebida en política.La ley es clara y se respeta. ¿El Pacto Histórico cree que se puede pasar por la faja la ley? ¡Pues no!“, dijo Cifuentes quien aspira a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

Cifuentes aseguró que la ley es clara y que poner esas vallas con ese tipo de mensajes está prohibido.