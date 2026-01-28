Confidenciales

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

La activista Alejandra Cifuentes explicó las razones por las cuales se presentó la acción jurídica.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
29 de enero de 2026, 12:47 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

En los últimos días se ha presentado una polémica en el país por cuenta de unas vallas del Pacto Histórico donde usan la imagen del presidente Gustavo Petro para invitar a los colombianos a votar el próximo 8 de marzo.

Además, en las piezas publicitarias se habla del incremento del salario mínimo y de la reducción salarial de los congresistas. Por esa razón, desde el Centro Democrático anunciaron acciones en contra del Pacto Histórico y del presidente Gustavo Petro.

La activista Alejandra Cifuentes aseguró que hay una participación en política por parte del mandatario que debe ser investigada.

“Denunciamos a @petrogustavo por participación indebida en política.La ley es clara y se respeta. ¿El Pacto Histórico cree que se puede pasar por la faja la ley? ¡Pues no!“, dijo Cifuentes quien aspira a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

Confidenciales

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Confidenciales

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Confidenciales

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Confidenciales

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Confidenciales

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Confidenciales

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Confidenciales

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

Política

Gustavo Petro reaccionó a crítica que le lanzó María Corina Machado por pedir que Maduro no sea juzgado en EE. UU.

Mundo

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

Política

Oxígeno para Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral: tres magistrados petristas rendirán ponencia sobre su supuesta inhabilidad

Cifuentes aseguró que la ley es clara y que poner esas vallas con ese tipo de mensajes está prohibido.

Más de Confidenciales

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Creemos.

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Juan Sebastián Gómez Gonzáles Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo vicepresidente de la Cámara de Representantes Bogota julio 30 del 2025

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Vicky Dávila quedó encerrada en un ascensor en Corabastos

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Nhora Mondragón y Angie Rodríguez.

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Vicky Dávila y la precandidata presidencial Paloma Valencia.

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Noticias Destacadas