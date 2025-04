Diálogos sociales y presupuestos participativos

Bajo la figura de “todos ponen”, no solo se logra que se multipliquen los recursos económicos, sino también los mecanismos de control y seguimiento para que lo que se acuerda en favor de la población que vive en los municipios se cumpla de manera transparente y eficaz en los tiempos acordados.

Otra ventaja de ese mecanismo de participación ciudadana es que se logra romper con la manida modalidad de que el gobernante hace politiquería con los recursos públicos, como suele ocurrir cuando manifiestan públicamente que le “regala” tal obra social a la población. De esa negativa modalidad que conocemos coloquialmente como “tratar de ganar indulgencias con camándula ajena”, desafortunadamente no están exentos, tanto en Colombia como en otros países, gobernantes de derecha, de centro y de izquierda.

A las personas que muchas veces me manifiestan: “Angelino, pero eso es complicado hacerlo, y además, de esa manera es muy difícil gobernar”, a todos ellos, de manera muy tranquila y respetuosa, me he limitado a responderles que, como Gobernador del Valle del Cauca, elegido popularmente del 2004 al 2007, personalmente implementé esa política pública con muy buenos resultados, tal como pueden dar fe de ello los 42 alcaldes municipales elegidos popularmente en ese entonces en el Valle, como también los diversos sectores poblacionales urbanos, rurales y étnicos. Todo acompañado con nortes éticos del valor de la palabra y de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro y la politiquería.