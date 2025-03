Un año de racionamiento de agua: Bogotá ha ahorrado el equivalente a 17.000 piscinas olímpicas. ¿Hasta cuándo irá la restricción?

Aunque los niveles de los embalses no son los óptimos todavía, la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, en conversación con SEMANA, aseguró que la capital ya no se encuentra en medio de una emergencia y que los pronósticos sobre la suficiencia del agua son alentadores debido a que la curva hidrometeorológica podría vaticinar altas temporadas de lluvia que impactarán de manera positiva el llenado de los embalses.

No obstante, esto no quiere decir de ninguna manera que ya se tenga una fecha oficial para el levantamiento de la medida, pues, aunque no hay crisis, sí hay un estado de alerta y monitoreo.