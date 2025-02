Carlos Fernando Galán lanza dardo a Petro por criticar racionamiento de agua en Bogotá: “Visión catastrófica”

“Y de pronto, puf, racionamiento, y no va a ser por este año, variará, sí, fluctuará, pero si no se hace nada, cada vez habrá que racionar más. Ustedes han podido ver en las estadísticas ―y salieron de la Creg, sobre... eso no lo hace la Creg, lo hace el Ministerio del Ambiente― sobre las reservas de agua, los embalses de agua, no las reservas, los embalses”, manifestó.