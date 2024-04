Esta es una de las propuestas de la reforma pensional que genera más consenso y más preocupación

Como resultado, a partir de 2043 el sistema de pensiones ya no sería sostenible. La caída de la natalidad no es solo un problema de Colombia, sino que es global y para solucionarlo en algunos países están creando incentivos con el fin de que las mujeres tengan hijos o están atrayendo migrantes. En Colombia, antes de llegar a ese punto, lo primero sería generar más empleo formal para que más trabajadores coticen e instituir ese fondo de ahorro, el cual solo se podría empezar a gastar cuando caiga la población en edad de trabajar. “Ese fondo sería la garantía de las pensiones de los jóvenes del futuro”, insiste la académica.

Hasta ahí el consenso es total . El problema viene en los parámetros que propone la reforma para empezar a usar el dinero del fondo y en quién estaría a cargo de administrarlo, no solo porque debe ser un dinero sagrado, sino por las elevadas sumas que manejaría.

El proyecto del Gobierno sugiere que cada trabajador que gane entre tres y 25 salarios mínimos deberá aportar un punto de los 16 que conforman su cotización mensual para el fondo de ahorro y allí también llegará todo el dinero que trasladen quienes se pasen de los fondos privados a Colpensiones. Hoy esa plata no se ahorra, sino que se gasta inmediatamente para pagar a los actuales pensionados. De hecho, así se esfumaron 14 billones de pesos de ahorro solo el año pasado.

El abogado Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, apoya la idea del fondo, aunque dice que tiene errores de concepción y que le preocupa que todo el dinero de los traslados se vaya para allá, pues no queda claro con qué se financiarían las pensiones de quienes se trasladan. “El sistema, por coger un peso, se endeuda en dos”, advierte, y como muchos otros expertos insiste en que la reforma no promueve que la gente cotice más, sino que amplía la cobertura con más subsidio, cuando lo que se necesita es generar más ingresos y más ahorro.

Miguel Largacha, presidente del fondo de pensiones Porvenir, explica que en todos los sistemas pensionales del mundo los fondos de ahorro son una necesidad y un objetivo de Estado. “Ese fondo debe tener una vigencia perpetua. No se puede agotar, para que no se repita lo que pasó en 2004 con el Seguro Social”, sostiene.

La profesora Sánchez defiende la idea de que sea Colpensiones la que administre el fondo de ahorro, pues va a quedar como pagadora de todas las pensiones y, además, no fue la culpable de que se acabaran las reservas en 2004, sino el Ejecutivo y el Legislativo de la época, que avalaron el gasto de ese dinero. “Lo que hay que hacer es fortalecer el gobierno corporativo de Colpensiones”, reitera.

Izquierdo opina que si Colpensiones no está blindada de ciclos políticos se corre el riesgo de que la plata ahorrada se convierta en caja menor del Ejecutivo. “ El lío es que hoy Colpensiones no tiene la capacidad para manejar tanto dinero ni tantos afiliados. El papel lo aguanta todo, pero la verdad es que hoy Colpensiones es menos técnica y está más involucrada en el ciclo político”, enfatiza.

Si bien considera que el Banco de la República podría dar más tranquilidad por su carácter técnico, se correría el riesgo de inconstitucionalidad, ya que para modificar las funciones del Banco (que son la política fiscal y monetaria) se requiere un acto legislativo y no un proyecto de ley. También el Emisor correría el riesgo de ser politizado si la rentabilidad del fondo no da. Por eso insiste en que “el diablo estará en los detalles”, es decir, en la forma como se reglamente el fondo.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, coincide en que el administrador del fondo no debe ser el Banco de la República y propone, en cambio, al Fondo Nacional del Ahorro.

MIGUEL LARGACHA: El fondo es necesario y se debe evitar que se agote, pero en el Ministerio de Hacienda nos han dicho que eso va a pasar en 2070, año en el que tocará hacer una nueva reforma. Entonces, ¿por qué no prever desde ya cómo hacerlo sostenible en el tiempo?

M.L.: Llevo 16 años en esta industria y me he reunido con los presidentes Uribe, Santos y Duque abogando por una reforma pensional. No perdamos esta enorme oportunidad de tramitar un cambio que le convenga al país.