MinTrabajo sale en defensa de la polémica reforma pensional: “Precarizar a los más vulnerables no es un triunfo”

Puertas cerradas en el Senado frente a las propuestas del presidente Gustavo Petro parecen marcar el actual escenario, ya que las reformas propuestas no logran avanzar hacia su discusión.

La reforma pensional, en particular, no ha encontrado espacio para su debate durante los últimos días, postergándose nuevamente. El debate que estaba previsto para este miércoles no se llevó a cabo, principalmente debido a las recientes y controvertidas declaraciones del presidente, Gustavo Petro, sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.