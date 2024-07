Cinco razones por las que Colombia sigue siendo un destino ideal para invertir

Cuando me preguntan si Colombia es un buen país para invertir, llevo dos décadas dando la misma respuesta: si es de corto plazo, tal vez no es buena idea, pero si es a largo plazo, este país siempre será un buen destino de inversión. La razón es que nuestro país encierra, en medio de los ires y venires de la economía y la política, una estabilidad estructural para las grandes oportunidades: no solo por los maravillosos recursos con los que nos ha premiado la naturaleza, sino por la habilidad y conocimiento de sus habitantes.