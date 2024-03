En medio de la discusión de la reforma pensional, crecen los aportes a pensiones voluntarias. Así funciona este ahorro

Las opciones

El presidente de Protección explica que la rentabilidad puede variar dependiendo de diversos factores, “como el tipo de fondo, las condiciones del mercado y la gestión de los administradores. La rentabilidad puede fluctuar y no está garantizada, ya que los fondos de inversión están sujetos a riesgos permanentes asociados a temas económicos, políticos y sociales”.

Juan Pablo Nader, gerente Nacional de Pensiones Voluntarias de Porvenir, recomienda a quienes quieren ahorrar e invertir en pensiones voluntarias diversificar, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta; ni invertir en productos o activos que no se conocen. Es importante tener claridad en qué se invierte y mantener la calma en épocas donde las condiciones de mercado no sean las más favorables.