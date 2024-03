¿Hay esperanza?

Las movilizaciones masivas de esta semana ya no son solo de la oposición al Gobierno de Petro, sino de un segmento importante del pueblo colombiano que se ha visto afectado en su trabajo, sus ingresos, su seguridad y hasta la forma como se alimenta.

Las calles de 30 ciudades del país se vistieron de blanco y con la bandera nacional. La plaza de Bolívar, en la que caben 40.000 personas en la capital del país, estaba a reventar. Fue una marcha pacífica, organizada, sin ningún acto vandálico en contra de los bienes públicos, de la policía, sin dañar establecimientos comerciales ni estaciones de TransMilenio. No se afectó la movilización de las personas que no participaron en las marchas, y lo más importante, era gente común y corriente que se organizó de manera autónoma y voluntaria para manifestarse en contra del Gobierno.

Pero la ya tradicional comunicación violenta pasivo-agresiva de la extrema izquierda no se hizo esperar. El propio presidente Petro, sus hijas y congresistas comenzaron a compartir imágenes de la plaza de Bolívar afirmando sin sonrojarse que los medios de comunicación habían mentido, que el lugar estaba desocupado y que la marcha había fracasado.

Tantos años duró la izquierda exigiendo no ser invisibilizada y ahora que gobiernan no solo minimizan la protesta legítima de la oposición, sino que la estigmatizan. A las pocas horas, el presidente, en medio de la posesión del nuevo, inexperto y al que “no le fue muy bien en matemáticas” director de Planeación Nacional, afirmó que había un sector de la sociedad que no quería soltar los privilegios y que por eso se oponían al “cambio”.