La tormenta perfecta

Para desgracia de los colombianos, el escándalo en la UNGRD no ha sido el primero, mucho menos el único y, por lo visto, no es el último de las detestables prácticas corruptas que ya parecen ser impronta del prometido gobierno del cambio. El caso de los carrotanques tiene varios ingredientes que se hace necesario desagregar para entender esta trama que involucra apropiación y desvío de recursos públicos para compra de apoyos necesarios para la aprobación de reformas en el Congreso, lo que a su vez se traduce en la imposibilidad que los recursos lleguen al cumplimiento de los fines estatales afectando a su destinatario principal, el pueblo y, por otro lado, garantizando que las reformas más absurdas y regresivas propuestas por el Gobierno pasen por el filtro del Congreso de la República, al que le cercenan su capacidad deliberativa a través de altas y jugosas dosis de mermelada.

No es casualidad que quienes se envalentonaron contra la intromisión del Ejecutivo en las labores del Legislativo terminaran “cediendo” ante el esperpento de la reforma pensional y ello precisamente no fue fruto de una franca y honesta deliberación política, sino, por el contrario, de la compra y venta de su conciencia a través de la abultada chequera estatal que corrompe lo que toca.

En el caso colombiano, es poco probable que esta tormenta que se ha desatado sea insólita, más bien, resulta deliberada e intencional. Tiene como único fin llevarnos al inicio de la segunda mitad del mandato presidencial a una radical “solución” y es la ya mencionada constituyente. El presidente ha dejado claro que no le gusta la democracia, esta sólo le sirvió cuando fue elegido; no le agrada la institucionalidad, los procedimientos prefiere obviarlos. A su juicio, él –y sólo él– puede ofrecer soluciones justas y razonables a los problemas cotidianos de la sociedad colombiana.

El presidente no comprende, o no ha querido entender, que en una democracia manda el pueblo, todo el pueblo, incluso aquel que tuvo la desfachatez de catalogar como los de la “marcha de la muerte”. Es así que el intento constituyente del mandatario no es otra que una estrategia disruptiva en nuestro actual sistema constitucional y democrático que pretende crear un Estado al estilo y conveniencia del gobernante de turno, en que el Congreso, de llegar a existir, bajo la nueva propuesta estatal, sea el notario del “siempre confiable” Ejecutivo; que las altas cortes –de existir– no puedan controvertir sus decisiones, y que se pueda –a fuerza de decretos o decisiones verbales– tomar las decisiones más importantes de este país. Ejemplo de esto último es lo que se pretende al unificar las funciones de la inteligencia estatal en la DNI.