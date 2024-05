La cura para la enfermedad será la unión

¡Colombianos!, no nos queda duda alguna de lo que hoy estamos viviendo en nuestra amada Colombia. Un nivel de “gobernanza” pésimo, mediocre, inexperto, corrupto, deshonroso, irresponsable y perverso. Vemos al líder negativo, más preocupado en seguir comportándose como un candidato y no como el presidente que ya desde hace dos largos años es. Hasta el momento no ha mostrado nada nuevo de lo que ya conocíamos de él, embriagado de poder ha dejado ver desde muy temprano que su interés no es el país, sino encontrar la manera de perpetuarse en su cargo.