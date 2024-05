Jóvenes sin futuro

La excelente biografía de Martin Luther King Jr. ( King: A Life. Farrar Strauss and Giroux, premio Pulitzer 2024) registró su contundente respuesta a Samuel Yorty, alcalde de Los Ángeles, en la controversia suscitada en medio de la intensidad de la protesta, frente a la pobreza y la exclusión de la población negra que condujo a fuertes levantamientos sociales: “La justicia siempre será más importante que la política”. Esa frase aplica contundentemente a la situación actual y, en especial, al futuro de los jóvenes colombianos.

Los protagonistas de las protestas sociales -que empujaron a la izquierda al poder- hoy están en una orfandad patente frente al proyecto político que apoyaron. Las encuestas reflejan ese desencanto y ese abandono del respaldo al Gobierno reflejado en los 23 meses de gobierno. No puede ser más explícito el mensaje de los jóvenes esta semana: “Nos hemos mantenido en un discurso populista, no podemos seguir en lo mismo…”.

Pero el informe del Dane presentó otro indicador que ubicó la situación de los jóvenes colombianos en una condición desesperada: tres millones de jóvenes entre los 15 y 28 años no estudian ni trabajan. Esto es aún más preocupante en este rango etario porque 1.900.000 pertenecen a las mujeres (65 %). Esa inequidad de género refleja la vulnerabilidad diferencial que conducirá a muchas de ellas a una condición de desigualdad y sin futuro. Ellas son sujeto de riesgos y condicionantes que finalmente determinan cursos de vida cargados de exclusión, maternidad prematura y pobreza: un círculo vicioso que, al final, consumirá a toda la sociedad.

Hoy, muchos jóvenes ni siquiera se plantean la opción de ingresar a la universidad. No quieren enfrentar un panorama de costos altos de la educación, inversión familiar y esfuerzo personal, para lograr un título e ingresar a un mercado laboral que claramente los discrimina. El fiasco y demagogia de la respuesta del Icetex, en que al final no hubo una solución de fondo, sino una pasada de pelota del problema a las universidades privadas, contribuyó para agravar la deserción y la no inserción educativa.