¿Hablar o quedarse callado?

A partir de este momento, se generó una ola de intervenciones, mencionando más necesidades que también deseaban ser atendidas desde varios sectores de la población joven. En ese momento me levanté y tomé la palabra para darle contexto de lo que significaba el espacio y la necesidad de respetar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Le expresé que era necesario mayor diligencia en el trabajo de los funcionarios del Viceministerio, porque en los diferentes escenarios y espacios no tenemos repuestas contundentes a estos temas, solo mencionan que se encuentran en el tránsito de las funciones heredadas de la consejería presidencial, y procedí a decir que no podemos caer en discursos populistas. Al finalizar las intervenciones, el presidente tomó la palabra y dijo que no son discursos populistas, mencionó que no representaba a la mayoría de la juventud, porque según su discurso “somos jóvenes de partidos, ricos, viejos y no jóvenes populares”.