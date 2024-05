Y resulta que no. El presidente goza de un fuero especial y con el cual Ernesto Samper se salvó de las investigaciones en su contra por haber recibido plata del cartel de Cali que le permitió ganar la presidencia. Por eso, a pesar de que se demuestre que en esa campaña se violaron los topes financieros, a Petro no le va a pasar nada porque la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que lo investiga, lo va a absolver, como lo hicieron con Samper.

En cambio, el que sí tiene que responder ante la justicia es Ricardo Roa, que gerenció y administró la campaña presidencial y que tampoco está por encima de la ley ni tiene ningún fuero especial. Hay tres opciones. La primera es que el señor Roa es un pésimo administrador, no tiene ni idea de gerenciar y no se dio cuenta de que sus subalternos en dicha campaña (¿su pareja y respectiva familia?) hicieron y deshicieron lo que les vino en gana. La segunda opción es que Roa y su equipo, sabían perfectamente lo que hacían, y por eso contrataron una suerte de tesorera-testaferro para usarla mientras se movían platas de aquí para allá y se recibían aportes y donaciones que, claramente, no estaban permitidos por la ley, y el candidato, o sea Gustavo Petro, no sabía nada de lo que hacía su gerente. Y la tercera opción es que todos sabían lo que estaba sucediendo y decidieron, de común acuerdo, correr la “línea ética”.