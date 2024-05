Los militares también lloran

Jesús Abad Colorado, en un documental sobre el conflicto titulado “El Testigo”, menciona que la paz no es el silencio de los fusiles, como desde el 2016 algunos proclamaron con una grandilocuente vanidad. La paz, añadiría, también es el silencio del odio. La Comisión de la Verdad (CEV), creada con el acuerdo de paz con las Farc de 2016, tenía la misión de reparar la historia y sus víctimas dentro del conflicto colombiano, no obstante, terminó construyendo lo que se propusieron destruir: juicios, narrativas, estigmatizaciones y señalamientos falsos. Los miembros de la Fuerza Pública han sido unos de los principales blancos de sus ataques.

La estigmatización contra miembros de la Fuerza Pública existe y se ha dirigido desde el radicalismo de una izquierda radical. Esos señalamientos han permitido que la verdad que está detrás de miles de personas que portan el uniforme sea opacada por la generalización de la institución, por algunas manzanas podridas o con falsas narrativas que permiten llamarlos asesinos, victimarios o incluso cerdos. El ex comisionado de la verdad, Carlos Guillermo Ospina, mayor retirado del Ejército, sufrió de esas estigmatizaciones.

Dentro de la comisión, que supuestamente iba a brindar una mirada holística y responsable del conflicto, se revictimizó al mayor Ospina solo por haber portado el uniforme. La comisión dirigida por el padre de Roux no publicó ninguno de los ocho simposios realizados por el excomisionado, se le tildó de ser enemigo e infiltrado para destruir la CEV, cuando fue él quien inicialmente confió en la oportunidad de participar de dicha entidad, e incluso se le borró de la página web oficial en la que presentan a los comisionados.

A pesar de todos los obstáculos, Ospina no renunció hasta que llegó la gota que rebozó la copa: no le iban a permitir hacer públicas las razones por las cuales votaba negativamente a la aprobación del Informe Final. “Me he visto superado por la voluntad de las mayorías”, afirmó el excomisionado en una carta en la que expone su difícil paso por la CEV. En esa misma carta afirma que un amplio sector de la entidad tiene posturas antimilitaristas que facilitarían la estigmatización y las narrativas en contra de dicho grupo. ¿Dónde quedó la objetividad de la verdad?