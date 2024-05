Topes financiación campañas presidenciales

La Corte Constitucional (C-1153/05) considera que la pérdida del cargo presidencial solo tendría lugar por afrenta gravísima contra el régimen de financiación de las campañas y no por cualquier irregularidad, en aras de la proporcionalidad, la razonabilidad y la estabilidad institucional.

Habría tres tipos de responsabilidades autónomas e independientes por violación de los topes de financiación, uno de orden constitucional objetivo, donde no se requeriría acreditar la culpa o dolo del infractor, consistente en la pérdida del cargo; otro de carácter administrativo, que impondría el Consejo Nacional Electoral; y, otro más de orden penal, donde se apreciarían elementos subjetivos.

La radicación de la ponencia anunciada en el Consejo Nacional Electoral es tan solo un paso, determinante, pero no definitivo, en el proceso administrativo por violación de topes de la campaña electoral, faltarían los descargos y la decisión correspondiente.

No presidente, no se trata de constituyente, como tampoco de obstáculos a los cambios por parte de las oligarquías. Se trata de los controles propios del Estado de derecho que han operado en oportunidades anteriores. Lo adecuado es una correcta disposición republicana, rendir explicaciones y demostrar que su campaña actuó conforme a las reglas y según los postulados de la buena fe, de lo contrario, el triunfo electoral habría sido ilícito y no le correspondería ejercer ese alto cargo.