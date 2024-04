¿Por qué desaparecerá el equipo de ciclismo Colombia, Potencia de la Vida Strongman? SEMANA le cuenta los detalles

“El 12 de abril, el Comité Paralímpico Colombiano, que es el que ejecuta el presupuesto, fue a recoger las bicicletas con la excusa de que hacían parte del convenio anterior. Me dijeron que podía ir al siguiente lunes para que quedaran registradas en el nuevo convenio. Nunca más hubo respuesta. Fui al Ministerio, al Comité y que si no tenía cita no podía entrar. Me trataron como una aparecida, como si yo me hubiera robado algo”, destacó en esta casa periodística Rocío Parrado, directora deportiva de la estructura femenina.