🔴Siga aquí el minuto a minuto de la última fecha de la Liga BetPlay 2024-I: Iniciaron los partidos

Deportes Tolima, Atl茅tico Bucaramanga, Independiente Santa Fe, La Equidad y Deportivo Pereira ya tienen asegurada su presencia en la siguiente fase. Sin embargo, Millonarios, Junior, Once Caldas y Medell铆n se encuentran en la urgencia de obtener una victoria para mantenerse en la competencia.

Analizando las posiciones actuales, los puntos y la diferencia de goles, Independiente Medell铆n encara el mayor desaf铆o para clasificar a las finales del f煤tbol colombiano. Los poderosos deben ganar su pr贸ximo partido y esperar que al menos uno de los equipos que les preceden no lo haga.

Adem谩s, la diferencia de goles no juega a su favor, ya que acumulan un saldo negativo de 10 durante el primer semestre de 2024, lo que convierte su clasificaci贸n en una tarea casi imposible.

Por otro lado, Millonarios, Junior y Once Caldas, aunque no tienen garantizado al cien por ciento su lugar, gozan de una ventaja considerable sobre el equipo antioque帽o. Estos tres equipos acumulan 28 puntos cada uno y se benefician de una mejor diferencia de goles, a excepci贸n de Once Caldas, cuya diferencia es neutra.