Suscribirse

Tecnología

Cumplir con esta sencilla acción, que apenas toma cinco segundos, podría evitar que su celular sea hackeado por criminales

Existen varias prácticas recomendadas por expertos que resultan realmente efectivas a la hora de proteger los datos personales y financieros frente a posibles ciberdelincuentes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
4 de diciembre de 2025, 1:27 p. m.
Los teléfonos celulares son el blanco de ataque de los ciberdelincuentes.
Los teléfonos celulares son el blanco de ataque de los ciberdelincuentes. | Foto: Getty Images

A veces, una acción que toma apenas cinco segundos puede evitar que usted sea víctima de un ataque cibernético. Aunque parezca difícil de creer, ese breve descuido es justo lo que muchos ciberdelincuentes necesitan para ejecutar un fraude. Por eso, actuar con astucia y adoptar pequeños hábitos de seguridad puede ser el primer paso para bloquear sus intentos.

El celular se ha convertido en uno de los dispositivos más indispensables de la vida moderna. Hace años revolucionó la comunicación con las llamadas, pero el rápido avance tecnológico lo transformó en una herramienta mucho más completa. Hoy, su capacidad para conectarse a internet permite realizar una infinidad de actividades: enviar mensajes, acceder a información, comprar en línea, hacer transacciones bancarias y almacenar datos personales.

Sin embargo, esta versatilidad también lo convierte en un blanco atractivo para los hackers, quienes constantemente buscan la forma de apropiarse de toda esa información. Un clic en un mensaje sospechoso, abrir un enlace desconocido o contestar una llamada extraña puede convertirse en la puerta de entrada para un ataque.

Si el táctil del celular se daña, esto puede afectar significativamente la funcionalidad del dispositivo.
El celular almacena información importante que si cae en manos de ciberdelincuentes puede ser peligroso. | Foto: Getty Images

El truco para que su celular no sea hackeado

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, citada por eleconomista.es, una medida sencilla y eficaz para mitigar estos riesgos es apagar o reiniciar el celular al menos una vez por semana, algo que solo tarde un par de segundos. Esta práctica evita que el dispositivo permanezca encendido los siete días sin interrupción y puede bloquear ciertos métodos de intrusión.

Contexto: Preste atención porque ignorar estos pequeños detalles al comprar los regalos podría dejarlo sin un solo peso en esta Navidad

La razón es que reiniciar el equipo ayuda a mitigar vulnerabilidades, especialmente las llamadas “de día cero”, que son fallas desconocidas para el fabricante o los desarrolladores. Con un simple reinicio, se dificulta que los ciberdelincuentes mantengan acceso a información o procesos activos dentro del dispositivo.

Muchos atacantes utilizan malware y programas espía que operan de forma silenciosa. Algunos de estos códigos dependen de sesiones activas para funcionar, por lo que al apagar o reiniciar el celular:

  • Se interrumpen procesos sospechosos.
  • Se reducen las posibilidades de espionaje en tiempo real.
  • Se cierran conexiones que podrían haberse mantenido abiertas.
Apagar el celular
Apagar el celular puede ser clave para protegerse de ciberataques. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, con el uso diario, el sistema operativo acumula procesos en segundo plano, aplicaciones que quedan “abiertas”, memoria temporal y tareas que no se cierran correctamente.

Adoptar estas recomendaciones de los expertos es una forma de actuar con prevención y responsabilidad en el cuidado de los datos personales. De esta manera, no solo se protege la propia información, sino también la de los contactos más cercanos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

2. Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

3. Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas militares tras difundir información en Signal, según el Pentágono

4. Dani Duke destapó confesión sobre Álvaro Uribe Vélez y dejó en evidencia detalle de La Liendra: “Lo que él diga es ley”

5. Fátima Bosch se sinceró y dejó claro si piensa renunciar a ser Miss Universe; fue contundente: “Verdad solo hay una”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CelularProtección de datosciberdelincuentesHackers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.