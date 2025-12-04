Tecnología
Cumplir con esta sencilla acción, que apenas toma cinco segundos, podría evitar que su celular sea hackeado por criminales
Existen varias prácticas recomendadas por expertos que resultan realmente efectivas a la hora de proteger los datos personales y financieros frente a posibles ciberdelincuentes.
A veces, una acción que toma apenas cinco segundos puede evitar que usted sea víctima de un ataque cibernético. Aunque parezca difícil de creer, ese breve descuido es justo lo que muchos ciberdelincuentes necesitan para ejecutar un fraude. Por eso, actuar con astucia y adoptar pequeños hábitos de seguridad puede ser el primer paso para bloquear sus intentos.
El celular se ha convertido en uno de los dispositivos más indispensables de la vida moderna. Hace años revolucionó la comunicación con las llamadas, pero el rápido avance tecnológico lo transformó en una herramienta mucho más completa. Hoy, su capacidad para conectarse a internet permite realizar una infinidad de actividades: enviar mensajes, acceder a información, comprar en línea, hacer transacciones bancarias y almacenar datos personales.
Sin embargo, esta versatilidad también lo convierte en un blanco atractivo para los hackers, quienes constantemente buscan la forma de apropiarse de toda esa información. Un clic en un mensaje sospechoso, abrir un enlace desconocido o contestar una llamada extraña puede convertirse en la puerta de entrada para un ataque.
El truco para que su celular no sea hackeado
De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, citada por eleconomista.es, una medida sencilla y eficaz para mitigar estos riesgos es apagar o reiniciar el celular al menos una vez por semana, algo que solo tarde un par de segundos. Esta práctica evita que el dispositivo permanezca encendido los siete días sin interrupción y puede bloquear ciertos métodos de intrusión.
La razón es que reiniciar el equipo ayuda a mitigar vulnerabilidades, especialmente las llamadas “de día cero”, que son fallas desconocidas para el fabricante o los desarrolladores. Con un simple reinicio, se dificulta que los ciberdelincuentes mantengan acceso a información o procesos activos dentro del dispositivo.
Muchos atacantes utilizan malware y programas espía que operan de forma silenciosa. Algunos de estos códigos dependen de sesiones activas para funcionar, por lo que al apagar o reiniciar el celular:
- Se interrumpen procesos sospechosos.
- Se reducen las posibilidades de espionaje en tiempo real.
- Se cierran conexiones que podrían haberse mantenido abiertas.
Además, con el uso diario, el sistema operativo acumula procesos en segundo plano, aplicaciones que quedan “abiertas”, memoria temporal y tareas que no se cierran correctamente.
Adoptar estas recomendaciones de los expertos es una forma de actuar con prevención y responsabilidad en el cuidado de los datos personales. De esta manera, no solo se protege la propia información, sino también la de los contactos más cercanos.