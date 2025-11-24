Suscribirse

Apple ya trabaja en iOS 27, una actualización que hará su iPhone más rápido y estable: así será el nuevo sistema operativo

El objetivo central es perfeccionar lo ya existente, reduciendo errores, acelerando procesos y optimizando el funcionamiento interno.

Redacción Tecnología
24 de noviembre de 2025, 6:59 p. m.
Aunque iOS 27 se espera para septiembre del próximo año, Apple continuará liberando actualizaciones intermedias de iOS 26.
Aunque iOS 27 se espera para septiembre del próximo año, Apple continuará liberando actualizaciones intermedias de iOS 26.

No ha pasado mucho desde que Apple, una de las compañías líderes del sector tecnológico, presentó su nuevo sistema operativo iOS 26, una actualización que llegó con cambios importantes y generó gran expectativa entre los millones de usuarios de su ecosistema.

Sin embargo, los avances no se detienen. La empresa ya trabaja en su próximo lanzamiento, cuyo objetivo es mejorar la experiencia de quienes utilizan iPhone. Recientemente, se conoció que Apple centrará sus esfuerzos en optimizar la calidad del software y el rendimiento general con iOS 27 y el resto de sus sistemas operativos, en lugar de priorizar nuevas funciones, siguiendo una estrategia similar a la aplicada en 2009 con Snow Leopard para Mac.

iOS 26 llegó a los iPhone con un nuevo diseño transparente.
Apple lanzó iOS 26 hace pocas semanas como una actualización significativa dentro de su ecosistema móvil. | Foto: Getty Images

iOS 26 aterrizó en septiembre con el nuevo diseño Liquid Glass —disponible desde comienzos de noviembre—, además de mejoras de seguridad y productividad en aplicaciones como Mensajes y Fotos. Aunque la próxima gran actualización de iOS llegará previsiblemente en septiembre del próximo año, Apple suele lanzar mejoras y correcciones intermedias para solucionar fallos y reforzar la seguridad.

Contexto: Nunca más sin señal: Apple trabaja para que iPhone tenga conexión permanente desde cualquier lugar

Los planes para iOS 27, según información divulgada por el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On, apuntan a un refuerzo de calidad y rendimiento más que a la incorporación de nuevas funciones. Esta estrategia también se extenderá a macOS e iPadOS, y permitirá sentar las bases para soportar el nuevo hardware en desarrollo, como el eventual iPhone plegable.

La compañía de tecnológica actualiza contantemente sus herramientas de seguridad.
La compañía busca mejorar el rendimiento, la estabilidad del sistema y la eficiencia general del software del iPhone. | Foto: Getty Images

Pese a ello, Gurman señala que sí habrá algunas capacidades nuevas, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial. En este campo, Apple prepara el lanzamiento de un renovado Siri con iOS 26.4, impulsado por IA generativa de Google, que permitirá una integración más profunda con otras aplicaciones y una comprensión mejorada del lenguaje natural para ofrecer un control más completo del dispositivo mediante comandos de voz.

*Con información de Europa Press.

