Nunca más sin señal: Apple trabaja para que iPhone tenga conexión permanente desde cualquier lugar

Apple trabaja en nuevas funciones para mejorar la comunicación por satélite que ofrece en sus teléfonos iPhone y relojes Apple Watch, que llevaría esta conectividad a aplicaciones de terceros y permitiría navegar por internet con ella.

Apple introdujo la comunicación por satélite en 2022 con los iPhone 14, aunque la limitaba a los mensajes de texto para conectar con los servicios de Emergencia. Con el tiempo, ha llegado a los Apple Watch y las opciones se han ampliado: se puede enviar y recibir mensajes de texto con amigos y familiares, recibir asistencia en carretera y enviar la ubicación con Buscar.

Apple está ampliando su tecnología de comunicación por satélite. | Foto: Getty Images

Esta vía de comunicación forma parte de una visión inicial en la que Apple incluía convertirse en un proveedor del servicio, algo que se planteó bajo el nombre en clave ‘Stewie’, y que le permitiría tener alcanza global en toda su base de usuarios, controlar la experiencia y evitar dependencias tecnológicas.

Sin embargo, y como informa el periodista especializado en Apple de Bloomberg, Mark Gurman, la compañía tecnológica está trabajando en nuevas funciones que amplíen la comunicación por satélite que ofrece.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de usar la conexión por satélite para navegar por Internet, como alternativa a la red wifi y los datos móviles. También el permitir que los desarrolladores terceros puedan incorporar la conexión por satélite a sus aplicaciones y aumentar la cobertura con la conexión por satélite sobre 5G.

Apple introdujo la comunicación por satélite en 2022 con los iPhone 14. | Foto: 123RF

A ello se unen los trabajos que buscan ampliar las funciones actualmente existentes, como por ejemplo, permitir el envío de fotografías en los mensajes de texto, y mejorar el uso general de la conexión por satélite, para que los usuarios no tengan que estar en un lugar amplio y sin obstáculos para que funciones.

Según Gurman, estas novedades requieren una actualización de la red Globalstar, una empresa de telecomunicaciones por satélite que Apple ha ayudado a financiar y que SpaceX se ha planteado adquirir, lo que, entiende, podría impulsar las mejoras.