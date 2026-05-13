La forma más fácil de convertir su televisor viejo en Smart TV usando los puertos HDMI

Las plataformas de streaming han transformado por completo la manera en que las personas consumen contenido audiovisual. Aun así, quienes tienen un televisor antiguo no necesitan invertir en uno nuevo para disfrutar de aplicaciones modernas, ya que muchos equipos pueden adaptarse fácilmente si cuentan con entrada HDMI.

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Gracias a este puerto, es posible conectar dispositivos externos que añaden funciones inteligentes al televisor. De esta manera, los usuarios pueden acceder a servicios de entretenimiento, navegar por aplicaciones y reproducir contenido en línea sin cambiar de pantalla.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran los sticks multimedia, aparatos pequeños que se conectan directamente al puerto HDMI. Estos dispositivos destacan por su tamaño compacto y por ofrecer acceso rápido a plataformas digitales mediante sistemas operativos sencillos e intuitivos.

El puerto HDMI se ha hecho de uso universal para varios dispositivos. Foto: Getty Images

También existen las llamadas set-top boxes, equipos de transmisión con mayor potencia y más herramientas multimedia. Aunque ocupan un poco más de espacio, suelen ofrecer mejor rendimiento, controles remotos más completos y una experiencia más fluida para reproducir series, películas y aplicaciones.

Tanto los sticks como las cajas de transmisión están diseñados para facilitar su instalación y uso. Sus interfaces gráficas permiten que cualquier persona pueda manejarlos sin complicaciones, convirtiendo un televisor convencional en un equipo con funciones similares a las de un Smart TV moderno.

Los cables HDMI puede ayudar a mejorar la experiencia de visualización si se usan correctamente. Foto: Getty Images

¿Cómo es su proceso de instalación?

El proceso para darle funciones inteligentes a un televisor tradicional no requiere conocimientos avanzados. Lo primero que se debe hacer es conectar el dispositivo de transmisión en uno de los puertos HDMI disponibles y luego seleccionar esa misma entrada desde el control remoto del televisor.

Después de realizar la conexión, el equipo necesita energía para funcionar correctamente. Esto puede hacerse mediante un cable USB conectado al televisor, aunque muchos expertos recomiendan usar un adaptador de corriente independiente para garantizar un funcionamiento más estable.

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Una vez encendido el televisor y elegida la entrada HDMI adecuada, aparecerá una configuración guiada en pantalla. Allí, el usuario deberá conectar el dispositivo a la red wifi y ajustar algunas preferencias básicas. Incluso, ciertos modelos permiten sincronizar estos datos desde un celular para acelerar el proceso.