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Contestar esta llamada puede salirle muy caro: sale a la luz nueva estafa que vacía cuentas bancarias de forma inesperada

A través de llamadas telefónicas, los ciberdelincuentes han hallado una forma ágil de engañar a los usuarios y apropiarse de su dinero o de su información personal.

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Redacción Tecnología
16 de marzo de 2026, 2:21 p. m.
Las llamadas telefónicas se han convertido en uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios.
Las llamadas telefónicas se han convertido en uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Recibir una llamada en la que alguien asegura que usted ha ganado un premio puede despertar emoción y curiosidad. La idea de obtener un carro, dinero o un dispositivo electrónico sin haberlo esperado puede parecer una gran noticia. Sin embargo, en muchos casos este tipo de contacto telefónico es el inicio de una estafa diseñada para quedarse con su dinero.

La pregunta que nunca debería responder en este tipo de llamadas telefónicas o sus cuentas bancarias serán despojadas

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, este fraude suele comenzar con una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una persona afirma que usted resultó ganador de un concurso o sorteo. Para generar confianza, incluso puede mencionar el nombre de una supuesta empresa reconocida o de un programa de premios. El objetivo es convencerlo de que la oferta es legítima.

Una vez captan la atención de la víctima, aparece el siguiente paso del engaño: el supuesto requisito para reclamar el premio. El estafador asegura que antes de recibirlo es necesario pagar algún tipo de cargo, como “impuestos”, “gastos de envío”, “trámites administrativos” o “costos de procesamiento”. Aunque suene convincente, se trata de una señal clara de fraude.

Esto provoca que el usuario se quede sin cobertura.
Las modalidades de estafa por llamada cada vez son más comunes. Foto: Getty Images

En realidad, los premios auténticos no exigen pagos previos. Cuando alguien solicita dinero para entregar una recompensa, lo más probable es que esté intentando engañar al destinatario de la llamada. Si la persona accede a pagar, el dinero se pierde y el premio nunca llega.

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Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas. Los delincuentes suelen presionar a las víctimas con frases como “la oferta es por tiempo limitado” o “debe actuar ahora mismo”, con la intención de impedir que la persona piense con claridad.

Esta estafa permite a los ciberdelincuentes obtener sus claves de seguridad del celular o de cuentas bancarias.
Esta estafa permite a los ciberdelincuentes obtener sus claves de seguridad del celular o de cuentas bancarias. Foto: Getty Images

También es recomendable verificar la información antes de creer en la supuesta recompensa. Una búsqueda rápida en internet con el nombre del concurso o de la empresa, acompañada de palabras como “queja”, “comentarios” o “estafa”, puede revelar si otras personas han denunciado situaciones similares.

La regla básica para reconocer este tipo de fraude es sencilla: si alguien le pide dinero para entregarle un premio, lo más seguro es que se trate de una estafa. Desconfiar de estas llamadas y tomarse unos minutos para investigar puede evitar la pérdida de dinero y proteger la información personal.

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